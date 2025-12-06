A editora bauruense Mireveja inaugura, no dia 13, às 19h30, o Espaço Mireveja, no Jardim Colonial, próximo à Unesp. O local, criado a partir da ampliação do escritório do editor João Correia Filho, será dedicado a oficinas, palestras, lançamentos e debates sobre literatura e suas interseções com outras linguagens.
Com seis anos de atuação e presença em feiras como a Flip, a editora se destaca por valorizar autores locais e projetos culturais, como o podcast Bauru ao Pé da Letra e a coletânea Vozes Periféricas na Literatura.
Na programação, bate-papo com a escritora Isloany Machado, sessão de autógrafos e atrações musicais.
A partir das 21h, será lançado o projeto Som na Estante, parceria com o Estúdio Criassom, que reunirá músicos em apresentações intimistas inspiradas na literatura. A primeira atração será Bebé Pacheco, acompanhada do guitarrista Lucas K2. A iniciativa prevê seis shows anuais com artistas de Bauru e região.
O Espaço Mireveja fica na rua Maria Cecília de Oliveira Maciel, 1-13, Jardim Colonial, em Bauru.