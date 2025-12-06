A editora bauruense Mireveja inaugura, no dia 13, às 19h30, o Espaço Mireveja, no Jardim Colonial, próximo à Unesp. O local, criado a partir da ampliação do escritório do editor João Correia Filho, será dedicado a oficinas, palestras, lançamentos e debates sobre literatura e suas interseções com outras linguagens.

Com seis anos de atuação e presença em feiras como a Flip, a editora se destaca por valorizar autores locais e projetos culturais, como o podcast Bauru ao Pé da Letra e a coletânea Vozes Periféricas na Literatura.

Na programação, bate-papo com a escritora Isloany Machado, sessão de autógrafos e atrações musicais.