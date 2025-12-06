A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (7), às 10h, a quinta e última apresentação da 17ª temporada do Projeto 'Um Canto no Botânico', com o show 'Do Autoral ao Universal'. A entrada é gratuita. O projeto 'Um Canto no Botânico' tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.

O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, com uma viagem pela MPB 'lado B', com sucessos de Edu Lobo, Dominguinhos e Pixinguinha. O termo 'lado B' refere-se a um estilo de show, coletâneas de músicas "fora do circuito principal de determinado artista ou estilo" ou à descoberta de faixas secundárias, como em playlists e artigos de música. Além da MPB, o trio também apresentará algumas músicas autorais.

O Projeto 'Um Canto no Botânico' é uma realização do Jardim Botânico Municipal de Bauru e tem o apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas no Centro de Visitação do Jardim Botânico.