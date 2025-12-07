A Prefeitura de Macatuba publicou dois novos editais para doação de imóveis públicos a empresas interessadas em se instalar ou expandir suas atividades no município. As áreas disponíveis ficam no antigo matadouro municipal, às margens da Vicinal Lauro Perazolli, e no Distrito Industrial.

"Essa licitação é fruto de um trabalho que começamos lá em 2021, com a nova lei de doação de áreas com encargos. Antes, o empresário tinha insegurança para investir em nosso município, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Macatuba se tornou atrativa para novos investimentos", destaca o prefeito Anderson Ferreira.

O antigo Matadouro Municipal conta com um terreno com área de 21.180 m² e galpões com aproximadamente 480 m². Já o barracão no Distrito Industrial tem terreno com área de 901,60 m² e barracão de alvenaria com aproximadamente 280 m².