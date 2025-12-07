07 de dezembro de 2025
LICITAÇÃO

Macatuba abre novos editais de doação de áreas para empresas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Terreno do antigo Matadouro Municipal, uma das áreas disponibilizadas pela Prefeitura de Macatuba em novos editais de doação
Terreno do antigo Matadouro Municipal, uma das áreas disponibilizadas pela Prefeitura de Macatuba em novos editais de doação

A Prefeitura de Macatuba publicou dois novos editais para doação de imóveis públicos a empresas interessadas em se instalar ou expandir suas atividades no município. As áreas disponíveis ficam no antigo matadouro municipal, às margens da Vicinal Lauro Perazolli, e no Distrito Industrial.

"Essa licitação é fruto de um trabalho que começamos lá em 2021, com a nova lei de doação de áreas com encargos. Antes, o empresário tinha insegurança para investir em nosso município, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Macatuba se tornou atrativa para novos investimentos", destaca o prefeito Anderson Ferreira.

O antigo Matadouro Municipal conta com um terreno com área de 21.180 m² e galpões com aproximadamente 480 m². Já o barracão no Distrito Industrial tem terreno com área de 901,60 m² e barracão de alvenaria com aproximadamente 280 m².

Pelos editais, os imóveis poderão ser doados a empresas do ramo industrial não poluente, mediante encargos de reversão e penalidades, conforme determina a legislação. Entre as obrigações, destaque para geração de empregos (peso 50%), sustentabilidade, faturamento e arrecadação de impostos, este último que deve atingir 1,5 vezes o valor do imóvel em oito anos.

As empresas interessadas podem consultar os editais completos no portal da Prefeitura de Macatuba ou procurar o Setor de Licitações para mais informações.

A iniciativa é resultado da Lei Municipal nº 2.906/2021, que regulamenta a doação de áreas com encargo, que integra o programa Desenvolve Macatuba - criado para fortalecer a economia local, atrair investimentos, gerar emprego e renda e qualificar a mão de obra.

