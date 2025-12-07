A exposição solar intensa faz parte da rotina de quem atua na construção civil e, por isso, cuidados preventivos são imprescindíveis. Dados da Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) mostram que o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pode reduzir o risco de lesões causadas pelos raios solares.
Neste mês, em alinhamento à campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, o Seconci-SP, por meio da Unidade de Bauru, leva informações diretamente aos canteiros de obras. A iniciativa integra a campanha "Dezembro Laranja", reforçando a importância da proteção no trabalho e da adoção de hábitos que reduzem a exposição nociva ao sol.
Ao longo de dezembro, as equipes promovem palestras durante o DDS (Diálogo Diário de Segurança), com orientações conduzidas pela enfermeira responsável. Os conteúdos abordam desde o uso correto do protetor solar até a importância de EPIs, como chapéus, manguitos e roupas adequadas.
"Com o início do verão, os trabalhadores ficam ainda mais expostos às altas temperaturas e à incidência dos raios solares. Reforçar o uso diário e correto dos itens de proteção faz toda a diferença", destaca Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru.
As palestras acontecem durante todo o mês e podem ser agendadas pelas construtoras parceiras, pelo telefone: (14) 3570-1020.
SERVIÇO
Em Bauru, o Seconci-SP está localizado na Rua Gustavo Maciel, 16-31, no Centro.