Com a chegada de dezembro e o início das tradicionais decorações natalinas, especialistas em segurança elétrica alertam para os cuidados necessários na instalação de enfeites luminosos em casas e estabelecimentos comerciais. A recomendação é redobrar a atenção ao manuseio de itens elétricos, especialmente em um período marcado pelo aumento no consumo de energia e pelo uso intensivo de iluminação decorativa.
De acordo com orientações técnicas da CPFL, os consumidores devem priorizar produtos certificados pelo Inmetro e seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes. A empresa destaca que conjuntos luminosos de LED continuam sendo a alternativa mais segura e econômica, por reduzirem o risco de superaquecimento e consumo excessivo.
A inspeção da rede interna também é apontada como medida essencial antes de iniciar a decoração. Conforme explica Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança, é importante que a instalação elétrica seja revisada por um profissional habilitado e que os enfeites guardados de anos anteriores sejam cuidadosamente avaliados. "Cabos danificados, benjamins, adaptadores improvisados ou tomadas sobrecarregadas aumentam significativamente o risco de incêndio. Árvores de Natal devem ter indicação de resistência ao fogo", orienta.
Outras recomendações incluem manter os equipamentos desligados durante a montagem, evitar a instalação em áreas molhadas e posicionar os enfeites longe da rede elétrica. Em espaços externos, a atenção deve ser ainda maior, já que chuva, vento e calor podem comprometer a fixação e o isolamento dos itens. A orientação também enfatiza que crianças devem ser mantidas afastadas das partes elétricas da decoração.
Para evitar desperdício de energia, a recomendação é desligar as luzes ao sair de casa ou antes de dormir. A empresa reforça ainda que ligações irregulares, além de ilegais, colocam vidas em risco. "Na dúvida, a melhor escolha é consultar um eletricista", diz Campos.
As orientações fazem parte do programa Guardião da Vida, iniciativa dedicada à promoção do uso seguro da energia elétrica. Informações adicionais podem ser consultadas no site da ação ou pelo canal "Guardião no Zap", pelo WhatsApp (19) 2042-1572, que oferece atendimento sem exigir dados pessoais.