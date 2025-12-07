Com a chegada de dezembro e o início das tradicionais decorações natalinas, especialistas em segurança elétrica alertam para os cuidados necessários na instalação de enfeites luminosos em casas e estabelecimentos comerciais. A recomendação é redobrar a atenção ao manuseio de itens elétricos, especialmente em um período marcado pelo aumento no consumo de energia e pelo uso intensivo de iluminação decorativa.

De acordo com orientações técnicas da CPFL, os consumidores devem priorizar produtos certificados pelo Inmetro e seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes. A empresa destaca que conjuntos luminosos de LED continuam sendo a alternativa mais segura e econômica, por reduzirem o risco de superaquecimento e consumo excessivo.

A inspeção da rede interna também é apontada como medida essencial antes de iniciar a decoração. Conforme explica Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança, é importante que a instalação elétrica seja revisada por um profissional habilitado e que os enfeites guardados de anos anteriores sejam cuidadosamente avaliados. "Cabos danificados, benjamins, adaptadores improvisados ou tomadas sobrecarregadas aumentam significativamente o risco de incêndio. Árvores de Natal devem ter indicação de resistência ao fogo", orienta.