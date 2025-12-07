A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, deu início na quinta-feira (4) a distribuição de 25 mil panetones com frutas cristalizadas aos estudantes do Sistema Municipal de Ensino de Bauru. A primeira entrega ocorreu na Emei Carlos Gomes Peixoto de Melo, no Jardim Vânia Maria, marcando o início da ação que será realizada nas escolas municipais.

Serão contempladas todas as etapas da educação municipal, que são a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além das crianças atendidas nas creches conveniadas e no Programa 'Mais Creches'. A iniciativa faz parte das ações de acolhimento e celebração do período de encerramento do ano letivo, garantindo a todas as crianças e jovens atendidos pelo município o tradicional produto natalino.