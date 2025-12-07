Se na ficção científica das telonas e telinhas as máquinas inteligentes aparecem quase sempre como uma ameaça mortífera para a humanidade, no mundo real elas têm sido trabalhadas na área da saúde com uma missão diametralmente oposta: salvar vidas. É neste contexto que está uma pesquisa promissora da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). O estudo busca utilizar inteligência artificial (IA) para auxiliar no diagnóstico do câncer bucal.

"A ideia é criar um software para que o dentista ou o médico tire uma foto com o celular da lesão bucal e o programa diferencie se aquela lesão é potencialmente maligna ou se ela tem um aspecto de benignidade", projeta Mattheus Siscotto Tobias, autor da pesquisa "Redes neurais convolucionais para diagnóstico clínico de câncer bucal".

O estudo começou a ser desenvolvido no mestrado dele, com orientação do professor da FOB Paulo Sergio da Silva Santos. Agora, o trabalho, que tem parceria da Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP, da Capital) e da Ciência da Computação da Unesp Bauru, segue no doutorado de Mattheus Tobias, de olho na importância do diagnóstico precoce do câncer de boca.