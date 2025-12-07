Em Bauru, o desrespeito às vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e idosos em supermercados se tornou um problema recorrente. Apesar da sinalização clara e da legislação vigente, muitos motoristas continuam ocupando esses espaços de forma irregular, prejudicando quem realmente precisa.

Consumidores relatam que, mesmo após registrar reclamações junto às ouvidorias de redes de supermercados, nenhuma medida prática foi adotada. “Já protocolei diversas reclamações, mas até agora nada foi feito. Os motoristas continuam usando as vagas como se fossem comuns, sem nenhuma fiscalização”, afirmou um cliente indignado.

A reserva de vagas é garantida por lei. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) determinam que supermercados, shoppings e demais estabelecimentos assegurem vagas preferenciais. O Código de Trânsito Brasileiro também prevê multa e remoção do veículo em caso de uso indevido.