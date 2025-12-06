A sabatina de Jorge Messias foi adiada para o ano que vem. Alcolumbre acusa Lula de "omissão grave e sem precedentes" por não ter enviado a papelada do candidato em tempo hábil. A briga, já vexatória, ganha outro desafeto. Entra o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, que acaba de suspender diversos artigos da Lei de Impeachment de 1950. O diploma diz que qualquer pessoa pode pedir impedimento de ministro do STF. O Senado decide se acata ou rejeita, julga ou não, por maioria simples. Gilmar descobriu que a Lei de Impeachment, até então nunca contestada, é incompatível com a Constituição de 1988 e tratou de arredondá-la: segundo ele, o único que pode apresentar denúncia contra um ministro é o Procurador Geral da República. A votação no Senado terá que ser qualificada por dois terços dos votos. Não mais por maioria simples. O ministro é acusado de legislar em desprezo da atribuição exclusiva do Congresso.

O Senado Federal tem 81 pedidos de impeachment de membros do STF. Alexandre de Moraes é o campeão, com 43: Roberto Barroso vem em segundo com 20 e Gilmar Mendes tem 10. Flávio Dino, 8; Dias Tóffoli, 6; Cármen Lúcia, 5; Edson Fachin, 4; Cristiano Zanin, 3; Luís Fux, 2; Kássio Marques e André Mendonça, 1. Todos os pedidos foram engavetados. Não tiveram prosseguimento nem foram arquivados.

Ninguém nessa briga visa os interesses do Estado-Nação. Ao dizer que Messias "não vai passar de jeito nenhum", Alcolumbre quer que Lula abra as comportas do céu, o que, em política, significa as portas do cofre público. Lula quer alguém fiel a ele no Supremo. Vai que precisa. Messias, que não é bobo nem nada, como advogado-geral da União correu para apoiar o Senado contra a investida de Gilmar e pede que o ministro reconsidere as suspensões na Lei do Impeachment. Ninguém está preocupado com a Constituição.