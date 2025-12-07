As projeções de mercado para o Natal de 2025 apontam um cenário favorável para o varejo brasileiro, tendência que, segundo a Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), deve se refletir diretamente no desempenho do comércio local. A análise é do presidente da entidade, Paulo Roberto Martinello Junior, que acompanha de perto os indicadores divulgados pelos principais observatórios de consumo do País.

Diversas fontes apontam que aproximadamente 76% dos consumidores pretendem presentear neste Natal. Embora o dado seja nacional, a Acib considera que o comportamento em Bauru segue padrão semelhante, com um consumidor mais planejado, criterioso e disposto a comprar, desde que encontre boas condições de preço, qualidade e atendimento.

Outro indicador relevante é o ticket médio previsto por presente, estimado em cerca de R$ 174, representando um crescimento de aproximadamente 30% em relação ao último levantamento consolidado. Para a entidade, esse aumento demonstra que o consumidor não apenas pretende ir às compras, mas está disposto a investir mais em cada item.