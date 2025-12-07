As demandas envolvendo crianças e adolescentes cresceram de forma expressiva na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, unidade de Bauru, em 2025. Procurada historicamente por casos de internação, a instituição registrou neste ano um salto nos serviços voltados à infância, que passaram de 43 atendimentos em 2024 para 154 até novembro, quase quatro vezes mais.

Os dados foram divulgados na última quinta-feira (4), data da inauguração do novo prédio do órgão, que agora funciona na avenida Getúlio Vargas e promete ampliar a capacidade de atendimento da instituição. A nova sede moderniza a estrutura física e tecnológica, com mais guichês, ambientes acessíveis e espaços dedicados a diferentes tipos de atendimento.

No caso da infância, houve um grande aumento de solicitações por transferência escolar, que saltaram de apenas um pedido em 2024 para 92 neste ano, além da alta na busca por vagas em escolas (de 9 para 19) e por transporte escolar (de 3 para 8). Para o coordenador regional, o defensor público Mário Augusto Carvalho de Figueiredo, essa expansão reflete tanto a reorganização institucional (a demanda era atendida pelo Conselho Tutelar) quanto o reforço da equipe voltada ao atendimento infantojuvenil.