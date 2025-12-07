As demandas envolvendo crianças e adolescentes cresceram de forma expressiva na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, unidade de Bauru, em 2025. Procurada historicamente por casos de internação, a instituição registrou neste ano um salto nos serviços voltados à infância, que passaram de 43 atendimentos em 2024 para 154 até novembro, quase quatro vezes mais.
Os dados foram divulgados na última quinta-feira (4), data da inauguração do novo prédio do órgão, que agora funciona na avenida Getúlio Vargas e promete ampliar a capacidade de atendimento da instituição. A nova sede moderniza a estrutura física e tecnológica, com mais guichês, ambientes acessíveis e espaços dedicados a diferentes tipos de atendimento.
No caso da infância, houve um grande aumento de solicitações por transferência escolar, que saltaram de apenas um pedido em 2024 para 92 neste ano, além da alta na busca por vagas em escolas (de 9 para 19) e por transporte escolar (de 3 para 8). Para o coordenador regional, o defensor público Mário Augusto Carvalho de Figueiredo, essa expansão reflete tanto a reorganização institucional (a demanda era atendida pelo Conselho Tutelar) quanto o reforço da equipe voltada ao atendimento infantojuvenil.
"Bauru ganhou mais um defensor da Infância e Juventude. Antes, o mesmo profissional acumulava execuções de medidas, área cível, educação e saúde. A ampliação da equipe aumentou a capacidade de atuação, e isso se reflete nos números", explica.
ASSISTENTE VIRTUAL
A modernização dos canais de acesso também contribuiu para o aumento da procura. A assistente virtual Júlia, recém-implantada, realiza agendamentos 24 horas por dia, oferecendo atendimento presencial e remoto. Segundo a defensora pública-geral do Estado, Luciana Jordão, o recurso integra o processo de digitalização dos serviços, ampliando o alcance e facilitando o acesso da população.
Para ela, a nova sede representa um salto estrutural para a Defensoria. O prédio ampliou os guichês de atendimento jurídico de 11 para 17, aumentou de 5 para 7 os postos de avaliação financeira e oferece sala de audiência virtual, elevador, ar-condicionado, fraldário, espaço para amamentação e ambientes acessíveis. "É um espaço planejado, totalmente climatizado e acessível. Isso já está refletindo na qualidade do nosso serviço", afirma Figueiredo.
Antes mesmo das melhorias, o volume total de atendimentos neste ano cresceu 22% em relação ao ano anterior: foram 36.218 até novembro, contra 29.675 no mesmo período de 2024. A Defensoria atua em quatro áreas — família, saúde, civil e infância — e atende pessoas com renda familiar de até três salários mínimos.
SERVIÇO
A unidade fica na avenida Getúlio Vargas, 21-59, e o atendimento online pode ser solicitado pelo telefone 0800 773 4340 ou pelo site www.defensoria.sp.def.br