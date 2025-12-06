Debate de R$ 10,9 bilhões

O programa Café com Política desta sexta-feira (5) repercutiu as concessões de serviços públicos pretendidas pelo governo municipal de Bauru, inclusive a mais recente delas, que propõe sanear a crise hídrica com plano de captar água no Rio Tietê. São 4 grandes concessões: tratamento de esgoto e drenagem, coleta e destinação do lixo, iluminação e abastecimento de água, projetos que requerem R$ 10,9 bilhões.

O custo de cada um deles

Lixo: R$ 4,8 bilhões; captação de água no Tietê e outras melhorias no sistema: R$ 1 bilhão; tratamento do esgoto/drenagem: R$ 3,6 bilhões e iluminação pública: R$ 1,5 bilhão. Total de R$ 10,9 bilhões. No estúdio do Café, debateram o assunto com os jornalistas os vereadores André Maldonado (PP) e Estela Almagro (PT)

Visão privatizante avança

A visão estatizante perdeu força nas últimas duas décadas e a lógica de concessões, PPPs e privatizações avançou de forma consistente no Brasil. A visão estatizante não desapareceu, mas perdeu predominância. A visão privatizante avança fortemente impulsionada por limitações fiscais dos governos e marcos regulatórios mais robustos.