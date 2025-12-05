O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 44 anos, afirmou nesta sexta-feira (5) que foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser o candidato do PL à Presidência da República em 2026. De acordo com o primogênito, a missão lhe foi confiada pelo pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente, impedido de disputar as eleições, está preso por tentativa de golpe de Estado.

A indicação deve encerrar a disputa interna pelo apoio de Bolsonaro, que também envolvia nomes como o governador Tarcísio de Freitas. Após o anúncio, dirigentes do PL, incluindo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ratificaram a escolha.

Flávio afirmou que assume a missão com “grande responsabilidade” e fez críticas ao governo Lula, sinalizando o tom que pretende adotar na pré-campanha. O deputado Eduardo Bolsonaro declarou apoio integral ao irmão, e Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem de incentivo nas redes sociais.