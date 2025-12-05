O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 44 anos, afirmou nesta sexta-feira (5) que foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser o candidato do PL à Presidência da República em 2026. De acordo com o primogênito, a missão lhe foi confiada pelo pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente, impedido de disputar as eleições, está preso por tentativa de golpe de Estado.
A indicação deve encerrar a disputa interna pelo apoio de Bolsonaro, que também envolvia nomes como o governador Tarcísio de Freitas. Após o anúncio, dirigentes do PL, incluindo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ratificaram a escolha.
Flávio afirmou que assume a missão com “grande responsabilidade” e fez críticas ao governo Lula, sinalizando o tom que pretende adotar na pré-campanha. O deputado Eduardo Bolsonaro declarou apoio integral ao irmão, e Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem de incentivo nas redes sociais.
Segundo aliados, Flávio deve intensificar sua presença em eventos pelo País para aumentar sua projeção nacional, já que seu nome ainda não é considerado competitivo internamente. A consolidação da pré-candidatura seguirá em discussão no PL e entre setores conservadores alinhados ao ex-presidente. Michelle Bolsonaro deve tratar do assunto com Jair Bolsonaro em visita marcada para terça-feira (9).