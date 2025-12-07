A Delegacia de Polícia de Pirajuí registrou, nesta semana, duas ocorrências que demandaram pronta atuação das equipes investigativas, com destaque para um caso de violência doméstica contra uma idosa.
Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe. A idosa relatou que ao encontrar o filho na casa de um parente, o mesmo a segurou pela cabeça, a chacoalhou violentamente e chegou a lançar sal sobre seu corpo, alegando que ela estaria “possuída”.
Além das agressões físicas, o suspeito também proferiu ofensas e ameaças de morte, deixando a vítima emocionalmente abalada. Sem conseguir reagir, ela buscou ajuda em uma casa vizinha e acionou a Polícia Militar. Após diligências contínuas, o agressor foi localizado cerca de uma hora e meia depois e conduzido à Delegacia, onde admitiu o contato físico, porém tentando minimizar o ocorrido. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, que serão encaminhadas ao Judiciário. O agressor aguarda audiência de custódia.
Em outra frente de atuação, na quarta-feira (3), a equipe da Polícia Civil apreendeu uma motocicleta furtada e prendeu um homem por receptação qualificada. O veículo, apresentado a um despachante para regularização, tinha chassi incompatível com a placa e registro ativo de furto em outra cidade. A moto foi localizada parcialmente escondida nos fundos de um imóvel usado como depósito informal de sucatas e peças.
O possuidor admitiu ter adquirido o veículo sem documentação e mesmo sabendo da possível origem criminosa resolveu mantê-lo. Ele foi preso em flagrante e posteriormente liberado em audiência de custódia. A motocicleta segue para perícia e será devolvida ao proprietário após os exames.
A Polícia Civil de Pirajuí reforça seu compromisso no combate firme à violência doméstica, especialmente contra pessoas idosas, bem como na repressão a crimes patrimoniais, garantindo respostas rápidas às demandas da comunidade.