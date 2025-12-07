A Delegacia de Polícia de Pirajuí registrou, nesta semana, duas ocorrências que demandaram pronta atuação das equipes investigativas, com destaque para um caso de violência doméstica contra uma idosa.

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe. A idosa relatou que ao encontrar o filho na casa de um parente, o mesmo a segurou pela cabeça, a chacoalhou violentamente e chegou a lançar sal sobre seu corpo, alegando que ela estaria “possuída”.

Além das agressões físicas, o suspeito também proferiu ofensas e ameaças de morte, deixando a vítima emocionalmente abalada. Sem conseguir reagir, ela buscou ajuda em uma casa vizinha e acionou a Polícia Militar. Após diligências contínuas, o agressor foi localizado cerca de uma hora e meia depois e conduzido à Delegacia, onde admitiu o contato físico, porém tentando minimizar o ocorrido. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, que serão encaminhadas ao Judiciário. O agressor aguarda audiência de custódia.