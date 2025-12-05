A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta quinta-feira (4), duas serpentes exóticas enviadas clandestinamente pelos Correios em Bauru. O caso foi descoberto após funcionários do Centro de Distribuição identificarem um pacote suspeito destinado a Florianópolis (SC) e acionarem a equipe policial.

Durante a vistoria, os policiais encontraram, dentro de um par de tênis usados, duas cobras-do-milho (corn snakes), espécie originária da América do Norte e frequentemente comercializada ilegalmente no Brasil. Cada animal estava envolto em meia-calça, método inadequado de contenção, embora ambos apresentassem bom estado de saúde.

As serpentes foram encaminhadas a um criador autorizado, onde permanecerão sob cuidados especializados. Por serem espécies exóticas, não podem ser devolvidas à natureza, pois representariam risco ao equilíbrio ambiental.