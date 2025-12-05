05 de dezembro de 2025
EXPÉCIES EXÓTICAS

Correios de Bauru: serpentes são achadas dentro de tênis; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A espécie originária da América do Norte
A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta quinta-feira (4), duas serpentes exóticas enviadas clandestinamente pelos Correios em Bauru. O caso foi descoberto após funcionários do Centro de Distribuição identificarem um pacote suspeito destinado a Florianópolis (SC) e acionarem a equipe policial.

Durante a vistoria, os policiais encontraram, dentro de um par de tênis usados, duas cobras-do-milho (corn snakes), espécie originária da América do Norte e frequentemente comercializada ilegalmente no Brasil. Cada animal estava envolto em meia-calça, método inadequado de contenção, embora ambos apresentassem bom estado de saúde.

As serpentes foram encaminhadas a um criador autorizado, onde permanecerão sob cuidados especializados. Por serem espécies exóticas, não podem ser devolvidas à natureza, pois representariam risco ao equilíbrio ambiental.

A ocorrência foi registrada e remetida à Polícia Civil, que investigará os responsáveis pelo envio e poderá aplicar as penalidades administrativas e criminais previstas em lei.

