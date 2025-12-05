Em decisão publicada na quarta-feira (3), o Judiciário de Bauru julgou improcedente a ação movida pela Igreja MIPE (Ministério Produtores de Esperança), presidida por Dozimar Rosim (pai da prefeita Suéllen Rosim), contra a vereadora Estela Almagro (PT). A entidade religiosa alegava ter sido alvo de acusações falsas em vídeo gravado pela parlamentar, em que Estela afirmava que a igreja teria recebido bens supostamente desviados do Fundo Social de Solidariedade, no período presidido por Lúcia Rosim, esposa de Dozimar. O Juiz André Luís Bicalho Buchignani entendeu que a manifestação da vereadora está protegida pela imunidade parlamentar.

A Igreja MIPE, sediada em Bauru, ingressou na Justiça pedindo indenização por danos morais, retratação pública e pagamento de ao menos R$ 30 mil. Segundo a ação, a vereadora teria ido até a frente do prédio da entidade e gravado um vídeo em que atribuía à igreja o recebimento irregular de doações destinadas ao Fundo Social, sugerindo enriquecimento ilícito e uso político dos bens.

O conteúdo foi publicado nas redes sociais de Estela Almagro e, conforme a autora, gerou comentários ofensivos e prejuízo à imagem da organização religiosa, que alegou ser alvo de acusações “falsas, levianas e intencionais”.