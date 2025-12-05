Um tipo de assalto-relâmpago que se consolidou em São Paulo, quando dois homens em uma moto rendem e levam os veículos das vítimas à noite, está ficando cada vez mais comum também em Bauru, que registrou mais um caso nesta quinta-feira (4). Detalhe: a vítima estava com sua motocicleta em movimento quando foi abordada pelo veículo que emparelhou na mesma velocidade e, sob ameaça de arma de fogo, ela foi obrigada a parar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 34 anos dirigia sua Honda CG 150 Titan vermelha pelo quilômetro 345 da rodovia Bauru–Arealva, próximo ao trevo com o Jardim Pagani, por volta de meia-noite e meia, quando foi abordada pelos dois indivíduos que a seguiram e anunciaram o roubo. Segundo relatou, o garupa encostou uma arma de fogo em seu corpo e ordenou que desembarcasse, afirmando que levariam sua motocicleta.

A vítima informou ainda que um dos autores assumiu a direção do veículo, fugindo do local juntamente com o comparsa. A mulher disse também que ambos os ladrões aparentavam ser jovens.

Números de Bauru