Com as mãos repletas de sacolas, eu caminhava de volta para casa em um fim de tarde qualquer, quando vi algo na calçada, perto de um muro, que me chamou a atenção. Encolhida em um canto, quase imóvel, estava uma pomba. Era certo que não estava bem. Em uma olhada rápida, porém, não vi nenhum machucado. Tive ímpetos de trazê-la comigo, mas eu sequer tinha como carregá-la, onde colocá-la e muito menos sabia o que fazer com ela.

Nascer, viver e morrer faz parte do ciclo da vida. Fácil de compreender em teoria, bem mais complexo na prática. A existência humana, tão simples e tão indecifrável ao mesmo tempo, segue inspirando e enlouquecendo filósofos e poetas. E o tempo humano nem é perto de ser suficiente para seja possível um vislumbre sequer da vida. Quanto mais eu vivo, mais sei do tanto que me falta entender e menos sei do que imaginava conhecer. E nesse pouco ou nada saber, são os detalhes que mais me saltam aos olhos do coração.

Dediquei vários outros textos sobre meu afeto especial pelas pombas, aves vítimas de preconceitos e do desprezo humanos. Morrem todos os dias nas ruas das cidades, aos montes. Como se fossem folhas caídas de alguma árvore, morrem anônimas, varridas como lixo. Mas apesar do título deste texto, não é sobre pombas que escrevo. Ou talvez, não apenas sobre elas.