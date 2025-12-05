Outra concessão

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) surpreendeu na noite desta quinta-feira (4) ao anunciar, ao lado da secretária de Meio Ambiente do Governo do Estado, Natália Resende, uma provável nova Parceria Público-Privada (PPP), desta vez com um plano ousado de captar água no Rio Tietê visando, como elas disseram, garantir a segurança hídrica do município definitivamente.

Obra de R$ 1 bilhão

A notícia, dada em primeira mão pelo JCNET, logo após a reunião ocorrida na prefeitura, causou alvoroço e iniciou discussões momentos após ser publicada. O assunto também será repercutido no programa Café com Política desta sexta-feira (5), com os vereadores André Maldonado (PP) e Estela Almagro (PT). O valor estimado é de R$ 1 bilhão, com participação do governo do Estado, em formato de PPP que ainda será melhor divulgado.

Polêmica antiga

Além do impacto político e financeiro que o anúncio causa, ressuscita uma ideia - a de buscar água do Rio Tietê - que é discutido há décadas na cidade, com posições pró e contra e discussão interminável sobre a viabilidade técnica de tal obra. Afinal, seriam 48 quilômetros de uma adutora para trazer água a Bauru, entre outros equipamentos caríssimos, como a estação de captação. Leia a matéria completa no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2946934/politica/2025/12/suellen-fara-ppp-de-r-1-bilhao-para-captar-agua-no-tiete-