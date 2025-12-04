A prefeita Suéllen Rosim (PSD) informa que o governo vai corrigir e republicar o edital de licitação para a concessão do tratamento de esgoto e drenagem urbana de Bauru, após nova decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que decidiu, nesta quarta (3) não ser possível o prosseguimento da concorrência com o atual edital.

Em entrevista à TV TEM nesta quinta-feira (4), ela afirmou que fará as correções e ressaltou que a drenagem urbana vai permanecer no contrato, ou seja, a empresa ou consórcio que vencer a licitação terá a obrigação de resolver o problema das enchentes, podendo até contratar outra empresa para esta obra e serviço, se for o caso.

A decisão do Tribunal de Contas se deu por 4 votos a 3, após debate intenso entre os conselheiros. O TCE entendeu que a Prefeitura não pode exigir das concorrentes atestados que comprovem experiência prévia em construção e operação de reservatórios de amortecimento de cheias, os chamados “piscinões” (drenagem urbana).