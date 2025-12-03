Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, reunidos na manhã desta quarta-feira (3), decidiram que a Prefeitura de Bauru terá de refazer o edital da concessão do tratamento de esgoto, que estava suspenso preventivamente pelo próprio Tribunal. É a terceira vez que o TCE barra o edital como ele foi feito.
Por 4 votos a 3 e um debate intenso, o TCE decidiu que a prefeitura não pode exigir das empresas que se credenciaram na concorrência um atestado de que têm condições técnicas para construir e operar os chamados piscinões (drenagem urbana), visando combater as enchentes que assolam a cidade em época de chuvas. No entendimento dos conselheiros, isso caracteriza cerceamento à ampla participação na licitação.
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) terá agora de decidir se refaz e republica o edital de concorrência ou se terceiriza o término e operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de outra forma.
A representação contra o atual edital no TCE foi da empresa Aegea Ambiental.
O Tribunal de Contas do Estado havia solicitado 13 esclarecimentos técnicos sobre o atual edital da concessão, em sua terceira versão, sinalizando eventuais necessidade de ajustes pela Prefeitura de Bauru antes da deliberação final desta quarta-feira. A depender das alterações implementadas pela administração municipal, o número de concorrentes pode aumentar. Mas há também a possibilidade de a prefeitura optar por outra forma de fazer o tratamaento do esgoto da cidade.
Esta matéria será atualizada assim que obtivermos mais informações.