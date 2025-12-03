Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, reunidos na manhã desta quarta-feira (3), decidiram que a Prefeitura de Bauru terá de refazer o edital da concessão do tratamento de esgoto, que estava suspenso preventivamente pelo próprio Tribunal. É a terceira vez que o TCE barra o edital como ele foi feito.

Por 4 votos a 3 e um debate intenso, o TCE decidiu que a prefeitura não pode exigir das empresas que se credenciaram na concorrência um atestado de que têm condições técnicas para construir e operar os chamados piscinões (drenagem urbana), visando combater as enchentes que assolam a cidade em época de chuvas. No entendimento dos conselheiros, isso caracteriza cerceamento à ampla participação na licitação.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) terá agora de decidir se refaz e republica o edital de concorrência ou se terceiriza o término e operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de outra forma.