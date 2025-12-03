03 de dezembro de 2025
ÚLTIMA HORA!

Tribunal de Contas barra de novo o edital do esgoto de Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sede do Tribunal de Contas, em São Paulo
Sede do Tribunal de Contas, em São Paulo

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, reunidos na manhã desta quarta-feira (3), decidiram que a Prefeitura de Bauru terá de refazer o edital da concessão do tratamento de esgoto, que estava suspenso preventivamente pelo próprio Tribunal. É a terceira vez que o TCE barra o edital como ele foi feito.

Por 4 votos a 3 e um debate intenso, o TCE decidiu que a prefeitura não pode exigir das empresas que se credenciaram na concorrência um atestado de que têm condições técnicas para construir e operar os chamados piscinões (drenagem urbana), visando combater as enchentes que assolam a cidade em época de chuvas. No entendimento dos conselheiros, isso caracteriza cerceamento à ampla participação na licitação.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) terá agora de decidir se refaz e republica o edital de concorrência ou se terceiriza o término e operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de outra forma.

A representação contra o atual edital no TCE foi da empresa Aegea Ambiental.

O Tribunal de Contas do Estado havia solicitado 13 esclarecimentos técnicos sobre o atual edital da concessão, em sua terceira versão, sinalizando eventuais necessidade de ajustes pela Prefeitura de Bauru antes da deliberação final desta quarta-feira. A depender das alterações implementadas pela administração municipal, o número de concorrentes pode aumentar. Mas há também a possibilidade de a prefeitura optar por outra forma de fazer o tratamaento do esgoto da cidade.

Esta matéria será atualizada assim que obtivermos mais informações.

