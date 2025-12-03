Essa semana está recheada de atrações no Alameda Rodoserv Center. E a festa já começa nesta quinta-feira (4) com o ‘Recital Pop’, do Espaço Musical Thiago Ortigoza.
Um espetáculo cheio de talento e emoção, com interpretações vibrantes dos alunos, a partir das 20h. Preço único de R$ 25,00. Ingressos no site www.ingressosalameda.com.br
Nesta sexta-feira (5), acontece a festa “Misturadim”, evento realizado pela Mescla Eventos que promete reunir diferentes estilos musicais em uma experiência inovadora para o público. A programação contará com apresentações de Lucas Akira & Fábio, da banda Quinta Nossa e do DJ B2C, em um palco 360º que permite que os espectadores acompanhem os shows de múltiplos ângulos, proporcionando uma vivência única e dinâmica.
O evento será realizado no Alameda Rodoserv Center, oferecendo estrutura completa com mesas e bistrôs para maior conforto do público. Os portões serão abertos a partir das 20h, dando início a uma noite de música, interação e entretenimento.
A organização, destaca que a festa busca oferecer uma experiência diferenciada, unindo artistas de diferentes vertentes musicais em um mesmo espaço e promovendo a aproximação entre público e atrações. Os ingressos estão disponíveis para compra online pelo site Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br). Com o primeiro lote já esgotado, os valores variam entre R$ 50 e R$ 60 nos lotes seguintes.
A “Misturadim” surge como uma alternativa de lazer e cultura para a cidade, destacando-se não apenas pela diversidade musical, mas também pela proposta de proporcionar momentos de integração e descontração aos participantes. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (14) 99897-9736 ou através do site oficial de venda de ingressos.
O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.