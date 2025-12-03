Essa semana está recheada de atrações no Alameda Rodoserv Center. E a festa já começa nesta quinta-feira (4) com o ‘Recital Pop’, do Espaço Musical Thiago Ortigoza.

Um espetáculo cheio de talento e emoção, com interpretações vibrantes dos alunos, a partir das 20h. Preço único de R$ 25,00. Ingressos no site www.ingressosalameda.com.br

Nesta sexta-feira (5), acontece a festa “Misturadim”, evento realizado pela Mescla Eventos que promete reunir diferentes estilos musicais em uma experiência inovadora para o público. A programação contará com apresentações de Lucas Akira & Fábio, da banda Quinta Nossa e do DJ B2C, em um palco 360º que permite que os espectadores acompanhem os shows de múltiplos ângulos, proporcionando uma vivência única e dinâmica.