O dia 3 de dezembro, marcado mundialmente como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é sempre um convite à reflexão. Uma data que nos lembra da urgência de uma sociedade mais acessível, mais justa e mais sensível às diferentes formas de existir. Mas, neste ano, essa mensagem ganha um novo e emocionante desdobramento: a realização, no dia 7 de dezembro, da 1ª Caminhada PcD e Pet PcD, a concentração acontecerá a partir das 9h, na Avenida Getúlio Vargas – próximo à Copaíba.
E, desde já, todos estão convidados a caminhar conosco.
A proposta pode soar inusitada à primeira vista: reunir pessoas com deficiência e animais que também convivem com alguma limitação. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber a beleza e a potência dessa união. Porque, no fundo, humanos e animais compartilham algo profundamente verdadeiro: a capacidade de sentir, amar, aprender, se adaptar e seguir em frente — mesmo quando o mundo insiste em enxergar primeiro a deficiência, e não a vida que pulsa ali.
Os pets com deficiência, tantas vezes invisibilizados ou descartados, carregam histórias de coragem silenciosa. Eles reaprendem a andar, a brincar, a confiar — mesmo depois de terem sido machucados ou abandonados. As pessoas com deficiência, por sua vez, enfrentam diariamente barreiras físicas, sociais e atitudinais que insistem em limitar sua participação plena na sociedade.
Quando esses dois universos caminham lado a lado, nasce algo poderoso: um espelho de empatia, onde a diferença deixa de ser obstáculo e passa a ser ponte.
A Caminhada PcD e Pet PcD é isso: um gesto simples, mas profundamente simbólico. Um ato de amor, de presença e de resistência. Ocupa a rua para mostrar que a cidade precisa acolher todos os corpos, todas as mobilidades, todas as existências. É uma celebração da vida em suas múltiplas formas — humanas e não humanas — que nos lembram, sem palavras, que deficiência não significa ausência, mas diversidade.
Por trás desse movimento, estão três mulheres que dedicam parte significativa de suas vidas à inclusão, ao cuidado e à defesa dos direitos:
Ariani Sá, Presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que luta diariamente por políticas públicas, acessibilidade e garantia de direitos.
Fabiana Naomi Nishyama, influenciadora digital e militante da causa desde 1995, cuja voz ecoa em milhares de pessoas, inspirando coragem, autoestima e protagonismo.
Yeda Miziara, protetora da causa animal e tutora do amado Chopinho, que transformou o amor por um pet com deficiência em um chamado por respeito, acolhimento e conscientização.
A caminhada do dia 07 de dezembro não é apenas um evento. É um símbolo. Uma declaração de que cada corpo merece espaço para existir. De que ninguém deveria ser reduzido a uma limitação. De que inclusão se constrói assim: com passos firmes, afeto genuíno e a certeza de que caminhar juntos é, sempre, incluir de verdade.
Que essa mobilização inspire olhares mais doces, atitudes mais humanas e políticas mais responsáveis.
E que, ao final, possamos dizer que avançamos — não apenas no asfalto da avenida, mas no caminho para uma sociedade mais amorosa, plural e consciente.
Venha caminhar conosco. Venha sentir o que é inclusão em movimento.