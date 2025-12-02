O vereador André Maldonado (PP) vai presidir uma audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) proposto pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) para os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana — um dos projetos mais complexos e de maior impacto financeiro dos últimos anos na cidade. Maldonado é o relator do projeto em análise na Comissão de Justiça do Legislativo.

A reunião começa às 9h desta quarta, no plenário da Câmara Municipal, e é aberta à população. Maldonado argumenta que, diante do regime de urgência solicitado pelo Executivo e das dúvidas jurídicas levantadas por técnicos legislativos, é “necessário aprofundar os debates”.

Foram convidados para a discussão representantes do Executivo: a prefeita Suéllen Rosim; o chefe de gabinete, Leonardo Marcari; a secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan; o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; o secretário de Governo, Renato Purini; além da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini. Todos os vereadores e membros das comissões permanentes também foram chamados.

Parecer jurídico aponta ilegalidades