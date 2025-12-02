02 de dezembro de 2025
VIADUTO DA FEPASA

Nações Unidas: trecho parcialmente interditado após recuperação

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian/JCNET
Pistas laterais estão liberadas ao trânsito. Motoristas devem ficar atentos.
Pistas laterais estão liberadas ao trânsito. Motoristas devem ficar atentos.

A Secretaria de Infraestrutura realizou, nesta segunda-feira (1), o reparo do teto do  conhecido viaduto da Fepasa, localizado no quarteirão 4 da avenida Nações Unidas, em Bauru. A intervenção ocorreu após novos choques provocados por caminhões que tentaram passar pelo local acima da altura permitida, conforme noticiado pelo JCNET no sábado (29). Na ocasião, reportagem informou que a Emdurb estuda a instalação de um limitador de altura no trecho para evitar novos acidentes e reforçar a segurança viária. Ele é dotado de sistema com sinalização visual e sonora, acionado quando um caminhão excede a altura permitida.

Nesta segunda-feira (1), a equipe da secretaria efetuou o preenchimento com concreto na área danificada. Por conta do serviço, a pista central do quarteirão, bem embaixo do viaduto, permanece interditada até a secagem total do material. A previsão é de que a faixa seja liberada no final da tarde desta terça-feira (2). Até lá, motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela avenida.

O viaduto há anos registra ocorrências de choques, apesar da sinalização indicando altura máxima de 4,30 metros. Em diversas situações, caminhões acabam “entalados”, bloqueando a via e causando transtornos significativos ao trânsito.

