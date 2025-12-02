A final da Copa Semel, disputada pelas equipes do Independência e do Redentor, não foi marcada apenas pela emoção da decisão, mas também pela solidariedade. O título ficou com o Independência, que garantiu o bicampeonato consecutivo da competição ao vencer a disputa de pênaltis por 5 a 3, mantendo a taça na zona oeste de Bauru. O jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar e só foi decidido nas penalidades, quando o goleiro Yuri defendeu a última cobrança, garantindo a vitória ao Independência.

Além da disputa esportiva, a final contou com a campanha “Ingresso Solidário”, que mobilizou todos os envolvidos. Cada time teve direito a 900 ingressos, que chegaram a 1.000 no dia da partida. Para retirar o ingresso, era necessário doar 1 litro de leite, com o objetivo de beneficiar duas instituições da cidade. A arrecadação ocorreu tanto pelas diretorias dos clubes quanto na portaria do estádio Mirante Ferroviário, no dia do jogo.

A diretoria do Independência Futebol Clube informou que foram angariados 710 litros de leite, destinados à Creche Antônio Pereira, localizada na Vila Souto. Já a diretoria do Esporte Clube Redentor informou que arrecadou 690 litros de leite, que foram entregues à Igreja Rasgando os Céus, na Vila Cardia.