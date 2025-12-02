A partida começa muito equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola e tendo dificuldade em pressionar nos bloqueios. A primeira vantagem é do Sancor Seguros Vôlei Maringá, conseguindo pressionar e pontuar no saque de Andressa e abrindo 13 a 10, no primeiro pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. A parada de Modenesi dá resultado, com o time bauruense tendo sequência de saques e pontuando no fundamento com Bruna Moraes, virando o placar em 15 a 16 na parada do mandante. O Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem e a equipe paranaense passa ter mais erros na partida, parando pela segunda vez no set point da equipe de Bauru em 21 a 24. Mesmo com a parada, o Sancor Seguros Vôlei Maringá erra na no contra-ataque e o time de Bauru fecha em 21 a 25.

Em roteiro diferente do set anterior, o Sesi Vôlei Bauru começa dominando o segundo set, abrindo 2 a 8 na boa pressão de ataques e levando o time da casa aos erros e ao primeiro pedido de tempo. A equipe de Maringá volta para a parcial, conseguindo amortecer os ataques bauruenses e convertendo os contra-ataques, encostando em 8 a 11 na parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe de Bauru volta a ter mais volume de jogo e em grande atuação de Acosta nos ataques abre 11 a 18, no segundo tempo paranaense. O Sancor Seguros Vôlei Maringá chega a reagir no set e diminui para quatro pontos de diferença, mas no erro de saque vê o Sesi Vôlei Bauru fechar em 19 a 25.

O Sancor Seguros Vôlei Maringá começa o terceiro set pressionando no saque e cresce defensivamente, abrindo 5 a 2 e forçando a parada rápida do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense volta a converter contra-ataques com Acosta e Bruna Moraes, encosta no 11 a 10 e leva ao pedido de tempo do mandante. Chegando na reta final, a equipe paranaense volta a ter vantagem e abre dois pontos de vantagem, explorando os bloqueios e chegando no 18 a 16 no segundo tempo de Modenesi. O sistema defensivo bauruense cresce na reta final e com boa sequência de Dani Lins no saque, o time de Bauru vira o jogo em 22 a 23 e força a última parada do set do Sancor Seguros Vôlei Maringá. Com dois bons saques de Dani Lins, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 22 a 25.