No Brasil de 2025, a separação de poderes não é apenas uma piada: é um cadáver em putrefação que ninguém tem coragem de enterrar. O governo Lula, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal funcionam como uma trindade obscena, onde acordos escusos substituem a legalidade, e o interesse público é sacrificado a cada negociação de madrugada. Os exemplos recentes não deixam dúvida: estamos diante de um conluio deliberado, orquestrado por elites que tratam o Estado como butim particular.

Comecemos pelo escândalo das emendas parlamentares em 2025, onde o Centrão transformou a chantagem em arte. Entre junho e julho, o governo Lula liberou mais de R$ 2,3 bilhões em emendas numa única semana, sendo 59% destinados ao Centrão – não por mérito, mas por covardia. O objetivo? Bloquear a votação sobre o IOF e garantir que o Congresso não aprovasse CPI's contra ministros. Essa é a governabilidade de Lula: pagar bilhões ao bloco que o segura pela garganta. Montesquieu rolaria nos ossos se visse isso. O Centrão pressionou o calendário de repasses, e o Planalto, sem espinha dorsal, capitulou. É extorsão pura, disfarçada de "articulação política".

Paralelo a isso, o STF entrou na festa com sua própria licenciosidade. Em julho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática que feriu até senadores de sua base, suspendeu simultaneamente os decretos de Lula sobre o IOF e a decisão do próprio Congresso que havia derrubado esses decretos. Moraes, esse árbitro que legisla, determinou uma "audiência de conciliação" para resolver um conflito que deveria ter sido definido pelo Congresso, não por um justiceiro de toga. A crítica do senador Esperidião Amin ecoou a verdade incômoda: o STF concentra poderes monocráticos que nenhuma instituição democrática deveria permitir. E qual foi a resposta do tribunal? O próprio STF, em solidariedade corporativista, divulgou uma nota defendendo Moraes como se estivesse sob ataque externo – tudo para proteger um dos seus da investigação no Congresso sobre denúncias de uso indevido da máquina eleitoral.