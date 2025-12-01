A Prefeitura de Bauru abrirá aos público as casinhas do Papai Noel no Parque Vitória Régia nesta quarta-feira (3) e na Praça Rui Barbosa na sexta-feira (5), iniciando a programação do ‘Natal EmCantos’, que em sua quarta edição terá atrações em diversas regiões de Bauru até o dia 20 de dezembro.
A Praça Rui Barbosa e o Parque Vitória Régia estão sendo decorados pela prefeitura, assim com o Calçadão e o Museu Ferroviário. Estão previstos ainda shows e apresentações culturais. Todas as atrações serão com entrada gratuita. A organização é das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura.
Outras regiões de Bauru terão o trenzinho e a presença do Papai Noel, levando a magia do Natal para as crianças e toda a população. No dia 19 de dezembro, o encerramento da programação artística vai ser no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', às 20h, com apresentação da Banda e Orquestra Sinfônica de Bauru, contando ainda com músicos contratados por edital da Secretaria de Cultura.
Parque Vitória Régia
A abertura do ‘Natal EmCantos’ será com o evento ‘Luzes no Vitória’, no Parque Vitória Régia, nesta quarta-feira, às 18h, com a chegada do Papai Noel e a abertura da casinha. Em seguida, às 19h30, show com ‘A Bela e os Tenores’. A tradicional feira livre de quarta-feira também será realizada no Parque Vitória Régia.
O trenzinho começará a funcionar nesta quarta-feira, no Parque Vitória Régia, onde também estará na quinta-feira (4) e no dia 20 de dezembro, para o encerramento das atividades. Já a casinha do Parque Vitória Régia ficará aberta todos os dias, até 20 de dezembro, das 18h às 22h, exceto no dia 10 de dezembro, por conta do show principal do ‘Natal EmCantos’.
Praça Rui Barbosa
Já a abertura da casinha da Praça Rui Barbosa será na sexta-feira (5), em evento que marca também o início do período de funcionamento especial do comércio do Centro. A chegada do Papai Noel na Praça Machado de Mello será às 19h, percorrendo o Calçadão com a Banda do Senai, até a Praça Rui Barbosa, com a abertura da casinha, evento que tem a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bauru.
Na sexta-feira, o trenzinho vai para a Praça Rui Barbosa, onde também estará nos dias 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 de dezembro. Já a casinha da Praça Rui Barbosa ficará aberta todos os dias, até 20 de dezembro, das 18h às 22h, exceto no dia 10 de dezembro, por conta do show principal do ‘Natal EmCantos’, que será com a dupla João Bosco e Vinícius, às 21h, na Praça Rui Barbosa.
Trenzinho
Outra atração muito aguardada e que fez sucesso nas edições anteriores é o trenzinho, que funcionará todos os dias, das 18h às 22h. A entrada é gratuita, e crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais. No dia 10 de dezembro, o funcionamento do trenzinho ficará suspenso por conta do show principal.
Confira onde o trenzinho estará em cada dia do ‘Natal EmCantos’.
Dias 3, 4 e 20 – Parque Vitória Régia
Dias 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 – Praça Rui Barbosa
Dia 6 – Mary Dota
Dia 7 – Distrito de Tibiriçá
Dia 8 – Parque das Camélias
Dia 11 – Núcleo Octávio Rasi
Dia 12 – Jardim Bela Vista
Dia 18 – Núcleo Gasparini
PROGRAMAÇÃO
03/12 (4ª feira)
18h – Chegada do Papai Noel e abertura da casinha no Parque Vitória Régia
19h30 – A Bela e os Tenores
Parque Vitória Régia
04/12 (5ª feira)
19h – Abertura do Natal na Praça Kaingang com a chegada do Papai Noel
Museu Ferroviário
05/12 (6ª feira)
19h – Chegada do Papai Noel no Calçadão com a Banda do Senai
20h - Abertura da casinha na Praça Rui Barbosa
20h30 - Palhaço Faísca
Praça Rui Barbosa
06/12 (sábado)
18h – Trenzinho e Papai Noel no encerramento da Semana do Samba
Mary Dota
06/12 (sábado)
18h – Feira noturna com artesanato e food trucks
Parque Vitória Régia
07/12 (domingo)
18h - Trenzinho e Papai Noel
18h - Palhaço Felipito
19h – Pedro do Cordel
Distrito de Tibiriçá
08/12 (2ª feira)
18h - Trenzinho e Papai Noel
19h - Palhaço Felipito
Parque das Camélias
10/12 (4ª feira)
21h – João Bosco e Vinícius
Praça Rui Barbosa
11/12 (5ª feira)
18h - Trenzinho e Papai Noel
19h - Palhaço Faísca
Núcleo Octávio Rasi
12/12 (6ª feira)
18h - Trenzinho e Papai Noel
19h - Palhaço Felipito
Jardim Bela Vista
12/12 (6ª feira)
19h – Coral na Praça Kaingang
Museu Ferroviário
12/12 (6ª feira)
19h – Caravana Coca-Cola
13/12 (sábado)
18h – Feira noturna com artesanato e food trucks
Parque Vitória Régia
18/12 (5ª feira)
18h – Trenzinho e Papai Noel
19h - Palhaço Faísca
Núcleo Gasparini
19/12 (6ª feira)
20h – Natal Sinfônico com a Banda e Orquestra Sinfônica
Teatro Municipal
20/12 (sábado)
18h – Feira noturna com artesanato e food trucks
Parque Vitória Régia