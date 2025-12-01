A Prefeitura de Bauru abrirá aos público as casinhas do Papai Noel no Parque Vitória Régia nesta quarta-feira (3) e na Praça Rui Barbosa na sexta-feira (5), iniciando a programação do ‘Natal EmCantos’, que em sua quarta edição terá atrações em diversas regiões de Bauru até o dia 20 de dezembro.

A Praça Rui Barbosa e o Parque Vitória Régia estão sendo decorados pela prefeitura, assim com o Calçadão e o Museu Ferroviário. Estão previstos ainda shows e apresentações culturais. Todas as atrações serão com entrada gratuita. A organização é das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura.

Outras regiões de Bauru terão o trenzinho e a presença do Papai Noel, levando a magia do Natal para as crianças e toda a população. No dia 19 de dezembro, o encerramento da programação artística vai ser no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', às 20h, com apresentação da Banda e Orquestra Sinfônica de Bauru, contando ainda com músicos contratados por edital da Secretaria de Cultura.

Parque Vitória Régia