O vereador Márcio Teixeira (PL) denunciou, durante sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (24), o abandono do entorno da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, próximo à quadra 9 da rua 1 de Agosto. Segundo o parlamentar, a falta de manutenção urbana tem impactado diretamente o comércio local e favorecido a presença de usuários de drogas, formando o que ele classificou como uma possível nova “cracolândia”.

De acordo com o vereador, o cenário de degradação é evidente. Das 14 lojas existentes naquela quadra (9), apenas quatro permanecem em funcionamento. As demais estão fechadas, protegidas por tapumes ou ocupadas por pessoas em situação de rua, aponta o parlamentar.

“Com os comerciantes deixando a região, o município perde receita. Infelizmente, esse abandono provoca uma ‘cracolândia’ no nosso centro histórico. É uma situação inadmissível”, declarou na tribuna do Legislativo.