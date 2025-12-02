O vereador Márcio Teixeira (PL) denunciou, durante sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (24), o abandono do entorno da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, próximo à quadra 9 da rua 1 de Agosto. Segundo o parlamentar, a falta de manutenção urbana tem impactado diretamente o comércio local e favorecido a presença de usuários de drogas, formando o que ele classificou como uma possível nova “cracolândia”.
De acordo com o vereador, o cenário de degradação é evidente. Das 14 lojas existentes naquela quadra (9), apenas quatro permanecem em funcionamento. As demais estão fechadas, protegidas por tapumes ou ocupadas por pessoas em situação de rua, aponta o parlamentar.
“Com os comerciantes deixando a região, o município perde receita. Infelizmente, esse abandono provoca uma ‘cracolândia’ no nosso centro histórico. É uma situação inadmissível”, declarou na tribuna do Legislativo.
Ao programa Cidade 360°, o vereador também destacou que quando uma cidade não preserva sua história e cultura, perde parte de sua identidade. “É o que está acontecendo com Bauru. Precisamos que todos os setores da sociedade abram os olhos para resgatar a memória e o bem-estar do município”, enfatizou.
Ele ainda defende que a aquisição do Automóvel Clube,, defronte à Praça Rui Barbosa, seja feita pela Prefeitura de Bauru e não por iniciativa privada. O edifício neoclássico à venda foi inaugurado em 1939 e sediou bailes glamourosos e até abrigou a Banda e a Orquestra Municipal de Bauru como sede. "Poderíamos investir em uma biblioteca municipal naquele espaço, colocar internet no piso inferior e trazer os estudantes para conhecer a história da cidade", enfatiza.
Como alternativa, o vereador sugere a revitalização dos prédios do centro histórico, a exemplo do espaço que sediou a antiga 'Churrascaria Gaúcha', destinando-os para bases da futura Secretaria de Segurança Pública, Central de Monitoramento ou Guarda Municipal. “Temos que fortalecer o Centro e dar segurança a ele. E quem tem condições de fazer isso hoje é a Prefeitura de Bauru”, afirma.
De fato, a história do Centro de Bauru se mescla com o início da cidade. A Praça Rui Barbosa, por exemplo, inaugurada em 1914, foi a primeira do município e desempenhou papel fundamental na formação da região e no desenvolvimento urbano da cidade, segundo historiadores.
Ela é, além de tudo, o ponto de início de uma das ruas mais importantes da cidade: a Batista de Carvalho. Hoje, o local enfrenta desafios com a redução comercial e a transferência de empresas para outros bairros.
O que diz a Prefeitura de Bauru
Diante das afirmações de Márcio Teixeira, a Prefeitura de Bauru afirma que tem atuado de forma contínua para manter o Centro atrativo ao comércio, com ações como a revitalização da avenida Rodrigues Alves, o recapeamento de outras vias e melhorias na iluminação pública com lâmpadas de LED. “O município também ampliou a atividade delegada para reforçar a segurança e segue em diálogo com a Polícia Militar para ações preventivas”, informou, em nota.
Entre as principais obras em andamento na região central está a reforma do Calçadão, atualmente no quarteirão 7, com investimento superior a R$ 5 milhões, além da recuperação estrutural do viaduto João Simonetti, previsto para ser concluído no primeiro semestre do ano que vem, destaca a Prefeitura de Bauru.
A administração municipal ainda enfatiza a transferência de órgãos públicos para a região central, como a Secretaria de Assistência Social, para facilitar o acesso da população aos serviços, segundo o texto. Outro projeto citado é a futura revitalização da Estação Ferroviária, com estudos em andamento para viabilizar sua utilização.
No atendimento à população em situação de rua, a administração menciona a campanha “Ajude de Verdade” e os serviços oferecidos no Centro Pop e no Bom Prato. “O governo reconhece a importância do Centro na história de Bauru e sempre realizou ações para valorizar a memória histórica e cultural, fossem próprias ou apoiando outros órgãos públicos e privados que atuam para preservar a memória”, finaliza.