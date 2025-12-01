A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 80 novas vagas de emprego da semana.
- Operador de escavadeira – 1 vaga
- Auxiliar venda – 1 vaga
- Almoxarifado – 1 vaga
- Vendedor – 1 vaga
- Advogado (a) Jr - Contencioso Cível Bancário – 3 vagas
- Advogado (a) Jr - Direito do Consumidor – 3 vagas
- Borracheiro – 2 vagas
- Vendedor – 5 vagas
- Recepcionista – 1 vaga
- Ajudante de pátio – 2 vagas
- Analista Fiscal – 1 vaga
- Auxiliar/Analista Contábil – 1 vaga
- Auxiliar de limpeza – 1 vaga
- Recepcionista – 1 vaga
- Auxiliar de Contas a Pagar – 1 vaga
- Auxiliar de escritório – 1 vaga
- Operador de motosserra – 5 vagas
- Auxiliar de comércio (9h às 17h20) – 2 vagas
- Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 2 vagas
- Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 1 vaga
- Assistente de compras – 1 vaga
- Costureira (o) – 1 vaga
- Auxiliar logístico – 40 vagas
- Técnico Eletrônico – 2 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx