A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 80 novas vagas de emprego da semana.

Operador de escavadeira – 1 vaga

Auxiliar venda – 1 vaga

Almoxarifado – 1 vaga

Vendedor – 1 vaga

Advogado (a) Jr - Contencioso Cível Bancário – 3 vagas

Advogado (a) Jr - Direito do Consumidor – 3 vagas

Borracheiro – 2 vagas

Vendedor – 5 vagas

Recepcionista – 1 vaga

Ajudante de pátio – 2 vagas

Analista Fiscal – 1 vaga

Auxiliar/Analista Contábil – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Auxiliar de Contas a Pagar – 1 vaga

Auxiliar de escritório – 1 vaga

Operador de motosserra – 5 vagas

Auxiliar de comércio (9h às 17h20) – 2 vagas

Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 2 vagas

Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 1 vaga

Assistente de compras – 1 vaga

Costureira (o) – 1 vaga

Auxiliar logístico – 40 vagas

Técnico Eletrônico – 2 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.