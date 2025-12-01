Deve voltar a chover na região de Bauru entre terça (2) e quarta-feira (3), devido à aproximação de uma nova frente fria que avança pelo continente, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Caso se confirme, as precipitações trarão alívio aos munícipes que enfrentam dificuldades por causa da baixa umidade do ar registrada nos últimos dias. No entanto, há preocupação com a possibilidade de pancadas fortes, acompanhada de rajadas de vento, conforme consta no informativo do instituto.
De acordo com o IPMet, nesta segunda (1) não choverá na maior parte do Estado de São Paulo. Entretanto, pancadas isoladas já estão previstas para os extremos Oeste e Sul, principalmente no decorrer da tarde. As temperaturas continuam elevadas.
Para terça, a previsão é de o dia começar com pouca nebulosidade em grande parte de São Paulo. Contudo, o avanço da frente fria associada ao centro de baixa pressão aumentará a nebulosidade e provocará áreas de chuva, eventualmente fortes e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.
Essa condição de instabilidade persistirá no Estado paulista durante a quarta-feira (4), devido à presença de um centro de baixa pressão próximo à costa. O calorão dará uma trégua nesses dois dias.
Já na quinta-feira (4), a frente fria se afasta do Estado de São Paulo, embora siga a condição de instabilidade no Norte, Nordeste e Leste paulistas, regiões distantes de Bauru. Nas demais, céu permanecerá parcialmente nublado, sem chuva.
Na manhã desta segunda-feira (1), o nível da represa de captação do Rio Batalha estava em 2,76 metros, sendo 3,20 metros o ideal para o abastecimento de cerca de 100 mil habitantes, que dependem do manancial na cidade.