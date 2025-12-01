Deve voltar a chover na região de Bauru entre terça (2) e quarta-feira (3), devido à aproximação de uma nova frente fria que avança pelo continente, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Caso se confirme, as precipitações trarão alívio aos munícipes que enfrentam dificuldades por causa da baixa umidade do ar registrada nos últimos dias. No entanto, há preocupação com a possibilidade de pancadas fortes, acompanhada de rajadas de vento, conforme consta no informativo do instituto.

De acordo com o IPMet, nesta segunda (1) não choverá na maior parte do Estado de São Paulo. Entretanto, pancadas isoladas já estão previstas para os extremos Oeste e Sul, principalmente no decorrer da tarde. As temperaturas continuam elevadas.

Para terça, a previsão é de o dia começar com pouca nebulosidade em grande parte de São Paulo. Contudo, o avanço da frente fria associada ao centro de baixa pressão aumentará a nebulosidade e provocará áreas de chuva, eventualmente fortes e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.