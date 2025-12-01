Para encerrar as atividades culturais do ano de 2025, será realizado o show “Dezembro Musical”, no dia 4 de dezembro (quinta-feira), a partir das 19h, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). O evento é uma realização do Centro Cultural do Campus USP de Bauru, com apoio da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B) e da FOB-USP, e conta com a parceria do Coral Encanta FOB e da Escola Clave de Sol.
Por meio da música e do canto, a proposta é trazer um momento de descontração e arte para celebrar as atividades profissionais desenvolvidas pelos funcionários da Universidade durante o ano.
O show será aberto com a apresentação do Coral Encanta FOB, projeto coordenado pela fonoaudióloga da FOB, Millena Matta, e integrado por funcionários e alunos do campus.
O projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP-USP) e a regência de Thiago Henrique Xavier Rodrigues. No repertório serão apresentadas músicas como: Paciência, Sementes do Amanhã e Jardim da Fantasia, que compõem o repertório do coral. Em seguida, a Escola Clave Musical faz apresentações compostas por seus alunos e artistas convidados. O repertório conta com composições musicais de autores clássicos da MPB: Chico Buarque, Cartola, Belchior, Gilberto Gil, João Bosco, entre outros.
O objetivo do evento é trazer ao público uma experiência de conexão cultural, com a participação de músicos amadores e profissionais da cidade.
A equipe de profissionais conta com Roger Pereira no piano, Carlos Coletta na gaita, Fernando Lima no contrabaixo, Marthynha Ferraz e Luciana Nobrega no vocal, Renata Wolff na flauta transversal, e Rael Silva na bateria, que dividem o palco com alunos em estágio de aprendizado.
A entrada é gratuita e aberta à comunidade em geral, mas a organização do evento solicita a doação de um litro de leite, que será entregue para entidades de apoio social de Bauru e região.