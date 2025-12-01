Para encerrar as atividades culturais do ano de 2025, será realizado o show “Dezembro Musical”, no dia 4 de dezembro (quinta-feira), a partir das 19h, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). O evento é uma realização do Centro Cultural do Campus USP de Bauru, com apoio da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B) e da FOB-USP, e conta com a parceria do Coral Encanta FOB e da Escola Clave de Sol.

Por meio da música e do canto, a proposta é trazer um momento de descontração e arte para celebrar as atividades profissionais desenvolvidas pelos funcionários da Universidade durante o ano.

O show será aberto com a apresentação do Coral Encanta FOB, projeto coordenado pela fonoaudióloga da FOB, Millena Matta, e integrado por funcionários e alunos do campus.