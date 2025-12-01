Com o show “Pagode 90” dedicado aos grandes clássicos do pagode romântico, a cantora Adryana Ribeiro sobe ao palco do Sesc Bauru na noite de sexta, 5 de dezembro, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra.
Atravessando o pagode e o samba de partido alto, a cantora e compositora, Adryana Ribeiro apresenta sucessos que embalaram rádios, programas de TV e rodas de samba na década de 1990.
O repertório inclui músicas da carreira solo e também do grupo “Adryana e a Rapaziada” como “Fim de Noite”, “Tudo Passa” e “Saudade Vem”; além de releituras de hits do gênero como “Depois do Prazer” (Só Pra Contrariar), “Cheia de Manias” (Raça Negra), entre outros.
Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).
Valores: R$ 15,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação indicativa 14 anos.
SERVIÇO:
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou pelo portal sescsp.org.br/bauru
