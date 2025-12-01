Com o show “Pagode 90” dedicado aos grandes clássicos do pagode romântico, a cantora Adryana Ribeiro sobe ao palco do Sesc Bauru na noite de sexta, 5 de dezembro, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra.

Atravessando o pagode e o samba de partido alto, a cantora e compositora, Adryana Ribeiro apresenta sucessos que embalaram rádios, programas de TV e rodas de samba na década de 1990.

O repertório inclui músicas da carreira solo e também do grupo “Adryana e a Rapaziada” como “Fim de Noite”, “Tudo Passa” e “Saudade Vem”; além de releituras de hits do gênero como “Depois do Prazer” (Só Pra Contrariar), “Cheia de Manias” (Raça Negra), entre outros.