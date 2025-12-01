Já se passaram 65 dias desde que comerciantes da quadra 1 do Calçadão da Batista de Carvalho, Centro de Bauru, se depararam com três caixas de concreto estouradas e toda a fiação elétrica das luminárias ornamentais furtada. Desde então, os postes seguem apagados, sendo que a Prefeitura de Bauru foi notificada sobre o problema ocorrido na madrugada do dia 27 de setembro.

Na ocasião, a assessoria de imprensa da administração municipal informou que fiação seria reposta nos dias subsequentes; porém, isso não ocorreu, destacaram os reclamantes.

A reportagem acionou novamente o Poder Executivo e aguarda resposta sobre quando o município vai consertar o dano e qual estratégia adotará para evitar ou coibir crimes recorrentes como este.

Furto recente