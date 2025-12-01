Já se passaram 65 dias desde que comerciantes da quadra 1 do Calçadão da Batista de Carvalho, Centro de Bauru, se depararam com três caixas de concreto estouradas e toda a fiação elétrica das luminárias ornamentais furtada. Desde então, os postes seguem apagados, sendo que a Prefeitura de Bauru foi notificada sobre o problema ocorrido na madrugada do dia 27 de setembro.
Na ocasião, a assessoria de imprensa da administração municipal informou que fiação seria reposta nos dias subsequentes; porém, isso não ocorreu, destacaram os reclamantes.
A reportagem acionou novamente o Poder Executivo e aguarda resposta sobre quando o município vai consertar o dano e qual estratégia adotará para evitar ou coibir crimes recorrentes como este.
Furto recente
Ainda em setembro, hidrômetros protegidos por caixas foram furtados do piso do Calçadão, nas quadras 2 e 3. O delito foi registrado por câmeras de segurança instaladas por lojistas. Na ocasião, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que as caixas danificadas foram substituídas na manhã seguinte.
Crime semelhante
Em patrulhamento pela área central da cidade recentemente, na madrugada do dia 14 de novembro, uma sexta-feira, policiais militares da 1ª Companhia avistaram um indivíduo utilizando um pé de cabra para quebrar os tijolos ao redor de uma tampa de concreto que guarda fios de energia do quarteirão 5 do Calçadão da rua Batista de Carvalho.
Conforme o JCNET noticiou à época, ao perceber a viatura, ele empreendeu fuga por diversos quarteirões, até que os policiais conseguiram realizar um cerco, com apoio de outras equipes, e fazer a abordagem. Com o indivíduo, foram encontrados uma bolsa contendo uma faca e um alicate turquesa, além do pé de cabra deixado no local.
O suspeito confessou aos policiais ter realizado furtos anteriormente na primeira quadra do Calçadão e que, nesta sexta, teria tentado cometer o mesmo delito na quadra 5. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por tentativa de furto. O suspeito foi ouvido e liberado.
LEIA TAMBÉM