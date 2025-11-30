A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) não encaminhará ao Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comdema) o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que embasa o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) dos resíduos sólidos proposto pela Prefeitura de Bauru. A informação, repassada pela secretária-adjunta da pasta Sara Moura de Jesus, gerou críticas do presidente do conselho, Ricardo Crepaldi.

A negativa ocorreu na reunião ordinária da última sexta-feira (28), quando o colegiado aguardava a apresentação detalhada e considerada essencial para avaliar os impactos ambientais da proposta. A titular da Semab, Cilene Bordezan, não compareceu ao encontro. Ela foi representada pela adjunta, que apresentou as mesmas alegações apontadas em documentos enviados à Câmara Municipal: de que a divulgação prévia poderia comprometer a competitividade e a isonomia entre interessados no futuro edital da PPP.

Na resposta enviada aos vereadores, a secretaria cita a legislação federal (lei 14.133/2021 - nova lei de licitações - e lei 11.079/2004 - das PPPs) para sustentar que os estudos podem ser temporariamente resguardados. Porém, na concessão do esgoto, técnicos da Fipe participaram de audiências públicas e detalharam o estudo.