Com o propósito de valorizar o poema em sua forma e conteúdo e assim transformar a dor - em suas mais diversas formas e não só sua - em esperança, o bauruense Carlos Eduardo Carneiro lança, na próxima sexta-feira (5), seu primeiro livro.

"Poema Algum" reúne 36 poemas e 5 haicais com temas variados. As ilustrações são desenhos de sua filha, Alice Brasil, falecida em 2023, aos 10 anos. Encantada que era, deixou um legado de conexão com a espiritualidade e a natureza, destaca o pai. O livro também traz cinco poemas de Alice em seu último capítulo. Carneiro resgata em suas poesias a sensibilidade: mostra-nos um ser pensante completamente conectado ao nosso mundo, suas belezas e agruras, sutilezas e infâmias.

O autor é filho de Lázaro Carneiro, conhecido como o poeta do Cerrado. É alfabetizador em Campinas, onde também organiza movimentos culturais e sindicais, como saraus, aulas públicas, palestras e zines, o que faz em cada cidade em que vive. Possui textos publicados em coletâneas, jornais e revistas.