A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o 'Bauru, Nosso Samba', evento que comemora a semana destinada ao gênero musical e que contará com show de Arlindinho da Cruz, um dos nomes mais conhecidos do samba. Diversas atrações estão previstas deste domingo (30) ao próximo sábado (6), com shows no Núcleo Geisel, Ferradura Mirim e Parque Vitória Régia, com artistas regionais.

O encerramento será no Mary Dota, como parte também das comemorações do aniversário de 35 anos de inauguração do conjunto habitacional. O evento terá apresentações do Palhaço Faísca, animando as crianças, e da dupla Lucas Akira e Fábio, com músicas do pagode e do sertanejo, já consagradas na região. Depois a festa segue com o Coletivo Samba, e termina com o show do herdeiro direto de Arlindo Cruz, que morreu em 8 de agosto, consequência de complicações do AVC sofrido em 2017.

Os shows terão entrada gratuita e são abertos para toda a população. Os artistas regionais de samba e pagode foram contratados por edital da Secretaria de Cultura.