Com sua formação da faixa etária 58+, o Somos Vôlei Bauru conquistou a Liga de Bauru, na manhã deste sábado (29), após vencer os três jogos que disputou no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial.

A jornada começou com triunfo por 2 a 0 sobre Salto Grande (15x10/15x07). Na sequência, bateu Areiópolis também por 2 a 0 (15x06/15x07). E, novamente sem perda de sets, o resultado positivo foi mais um 2 a 0 diante de Assis (15x10/15x08).

No próximo sábado (6) será a vez do 68+ buscar o título. As partidas ocorrerão em Areiópolis. Já o 45+ foi vice-campeão em Bauru no dia 15 de novembro.