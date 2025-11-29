O Sesc Bauru promove até este domingo (30) a programação "Para Todos os Gostos", com atividades que oferecem experiências sensoriais, afetivas e culturais, tendo a alimentação como ponto comum em uma proposta tão diversa quanto os próprios gostos.

Neste sábado (29), às 19h30, será realizado o 'Jantar no Escuro', com Ateliê no Escuro e Chef Aprendiz. De olhos vendados, os participantes degustam um menu surpresa com as mãos. Paladar, tato, olfato e audição são estimulados em um jantar harmonizado com drinks sem álcool.

Nos intervalos entre os pratos, o público recebe estímulos sensoriais com leitura de poesias e música ao vivo. A experiência acontecerá no Espaço de Leitura, para maiores de 18 anos. Os valores são: R$ 24,00 (credencial plena) para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes; R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) para os demais interessados.