O Sesc Bauru promove até este domingo (30) a programação "Para Todos os Gostos", com atividades que oferecem experiências sensoriais, afetivas e culturais, tendo a alimentação como ponto comum em uma proposta tão diversa quanto os próprios gostos.
Neste sábado (29), às 19h30, será realizado o 'Jantar no Escuro', com Ateliê no Escuro e Chef Aprendiz. De olhos vendados, os participantes degustam um menu surpresa com as mãos. Paladar, tato, olfato e audição são estimulados em um jantar harmonizado com drinks sem álcool.
Nos intervalos entre os pratos, o público recebe estímulos sensoriais com leitura de poesias e música ao vivo. A experiência acontecerá no Espaço de Leitura, para maiores de 18 anos. Os valores são: R$ 24,00 (credencial plena) para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes; R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) para os demais interessados.
Às 11h30 e às 15h30, acontece a apresentação Doces Poemas da Cora, com Prana Teatro, na área de Convivência, grátis e para todas as idades. Uma pequena boneca de Cora Coralina convida o público a conhecer seus poemas e seus deliciosos doces preparados no tacho de cobre. Trata-se de uma intervenção itinerante de teatro de animação que utiliza a técnica de manipulação direta de bonecos, objetos em miniatura e violino ao vivo.
No domingo (30), das 11h às 12h, a Cia Núcleo apresenta Sentidos Contados, contações de histórias desenvolvidas com base nos cinco sentidos e nas diferentes percepções. Cheiros, imagens e sons fazem parte dessa experiência compartilhada. Atividade grátis e livre para todas as idades. O Sesc fica na av. Aureliano Cardia, 6-71. Informações pelo telefone (14) 3235-1750 ou pelo portal sescsp.org.br/bauru.