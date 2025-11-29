Quem saiu às ruas nesta sexta (28) e sábado (29) percebeu imediatamente que a rotina do trânsito em Bauru está longe do habitual. Um fluxo atípico de veículos tomou conta das principais vias, sobretudo na região central e nos arredores de mercados, grandes magazines e centros de compras, efeito direto da Black Friday, que espalhou consumidores pelo município todo.

No Centro, o cenário foi ainda mais evidente. Muitos lojistas estenderam as promoções para este sábado e, na sexta-feira, chegaram a expor produtos para fora das lojas, principalmente no Calçadão da Batista de Carvalho, para atrair quem passava.

Dentro dos comércios e supermercados, o movimento também foi intenso, com corredores cheios, longas filas e consumidores antecipando as compras de fim de ano. A expectativa é de que o forte fluxo continue ao longo do fim de semana.