O esporte, em sua essência, é uma fábrica de grandes personagens. No futebol amador não é diferente. Nos campos de terra ou de grama espalhados pelos bairros, surgem figuras que moldam sua trajetória de vida. Com Mário Eduardo Pereira Risse — ou simplesmente “Nescau”, como é amplamente reconhecido no futebol bauruense — não foi diferente. Vindo de origem humilde, o jovem que sonhava apenas em jogar bola acabou se tornando um dos maiores campeões da história do futebol amador de Bauru.

O lateral-esquerdo é um dos nomes de maior longevidade do futebol amador de Bauru. Aos 50 anos, reúne mais de 20 títulos, participou de 24 finais e construiu uma carreira que atravessa gerações, atuando tanto como jogador quanto como treinador. Sua trajetória, distribuída por mais de duas décadas, perpassa clubes tradicionais, categorias diversas e diferentes competições do cenário local.

A entrada no esporte ocorreu aos 10 anos, por recomendação médica, devido a complicações causadas por uma bronquite. Dois anos depois, já recuperado e apaixonado pelo jogo, integrou a equipe de dente de leite do Parquinho, seu primeiro clube formador. Na sequência, passou pelas categorias de base do Noroeste e pelo time do Préve, retornando posteriormente ao Norusca para trabalhar com o técnico Baroninho, referência decisiva em sua trajetória.