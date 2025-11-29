Com a chegada do fim de ano, a Apiece (Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial) inicia a 25ª campanha "Natal e Férias com Comida", que mobiliza a comunidade na doação de cestas básicas e itens alimentícios destinados aos 160 alunos e usuários atendidos pela instituição.
O projeto, que começou no ano 2.000, transformou-se em uma ação essencial para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o passar dos anos, a iniciativa foi ampliada e atualmente cobre todo o período de férias, garantindo alimentação, produtos de higiene e até iguarias natalinas como panetones e doces aos assistidos.
Segundo a Apiece, a motivação permanece a mesma desde o início: suprir lacunas básicas que afetam diretamente o bem-estar dos alunos, muitos deles pessoas com deficiência intelectual que, durante o período escolar, recebem até quatro refeições diárias na instituição. Nas férias, porém, passam cerca de 30 dias em casa, muitas vezes sem a mesma estrutura de alimentação, companhia e cuidados.
"A falta de comida é muitas vezes o primeiro marcador da miséria", ressalta a entidade, lembrando que a ação de Natal se tornou um símbolo de acolhimento, dignidade e esperança para as famílias. Para muitas casas, receber a cesta significa não apenas garantir refeições, mas também fortalecer os vínculos e o respeito dentro do núcleo familiar.
"O aluno passa a ser visto quase como o Papai Noel da casa", descreve a sócio-fundadora da instituição da instituição, Catarina Carvalho, que destaca que a campanha é pioneira em Bauru e segue como um dos projetos mais importantes para seus usuários, que enfrentam diariamente desafios sociais, econômicos e o peso do preconceito. "Somos uma das maiores ferramentas de inclusão social que essas famílias conquistaram", afirma.
Para que a tradição seja mantida, a entidade volta a pedir o apoio da comunidade, empresários e beneméritos. A meta é arrecadar alimentos suficientes para atender todos os alunos durante as festas e o recesso escolar.
A entidade reforça que qualquer doação faz diferença e convida a população a conhecer a sede e o Centro Dia. Interessados em contribuir podem entrar em contato diretamente com a Apiece ou entregar doações na sede da instituição, localizada na rua Zéphilo Grizoni, 7-87, Jardim Petrópolis, telefone (14) 3212-4662.