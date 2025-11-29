Com a chegada do fim de ano, a Apiece (Associação de Pais para a Integração Social e Escolar da Criança Especial) inicia a 25ª campanha "Natal e Férias com Comida", que mobiliza a comunidade na doação de cestas básicas e itens alimentícios destinados aos 160 alunos e usuários atendidos pela instituição.

O projeto, que começou no ano 2.000, transformou-se em uma ação essencial para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o passar dos anos, a iniciativa foi ampliada e atualmente cobre todo o período de férias, garantindo alimentação, produtos de higiene e até iguarias natalinas como panetones e doces aos assistidos.

Segundo a Apiece, a motivação permanece a mesma desde o início: suprir lacunas básicas que afetam diretamente o bem-estar dos alunos, muitos deles pessoas com deficiência intelectual que, durante o período escolar, recebem até quatro refeições diárias na instituição. Nas férias, porém, passam cerca de 30 dias em casa, muitas vezes sem a mesma estrutura de alimentação, companhia e cuidados.