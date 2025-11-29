Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira (26) depois de ser aprovada pelo Congresso Nacional, a lei número 15.270/2025, conhecida por isentar do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5.000 mensais e reduzir alíquotas para salários até R$ 7.350, estabelece algo novo, que vem cercado de dúvidas e prazos urgentes: o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM).

Trata-se de uma cobrança adicional para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano, independentemente da origem dos rendimentos, explica o advogado tributarista Edson Franciscato Mortari. De acordo com ele, o imposto será aplicado mesmo que o valor resulte da soma de vários rendimentos como salários, aposentadorias, aluguéis, pensões, rendimentos financeiros e distribuição de lucors e dividendos.

Gilberto Andrade Júnior, também da AFM Advogados, alerta que a cobrança não recai sobre as empresas, mas sim sobre pessoas físicas, ou seja, seus sócios. O objetivo, segundo o próprio governo federal reconhece, é compensar a renúncia fiscal decorrente da isenção que beneficiará milhões de contribuintes.