De um lado Lula da Silva, comandante atual do Planalto, que no curso de sua crônica demagogia gasta mais do que devia e tem, manda às favas o equilíbrio fiscal e crescimento vertiginoso da dívida pública.

Do outro, um Congresso, que além de usurpar o orçamento da União suga para orgia dos congressistas quase R$ 60 bilhões, com fundo partidário, fundo eleitoral e emendas parlamentares.

E não satisfeitos com tantas afrontas ao País, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tinha preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga no STF do ex-ministro Luis Roberto Barroso, discordando de Lula, por ter indicado o advogado-geral da União, Jorge Messias, prerrogativa essa constitucional exclusiva do presidente da República, o presidente do Senado, por vingança ao Planalto, decidiu colocar em votação de um projeto mais para “pauta-bomba”!