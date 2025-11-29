De um lado Lula da Silva, comandante atual do Planalto, que no curso de sua crônica demagogia gasta mais do que devia e tem, manda às favas o equilíbrio fiscal e crescimento vertiginoso da dívida pública.
Do outro, um Congresso, que além de usurpar o orçamento da União suga para orgia dos congressistas quase R$ 60 bilhões, com fundo partidário, fundo eleitoral e emendas parlamentares.
E não satisfeitos com tantas afrontas ao País, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tinha preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga no STF do ex-ministro Luis Roberto Barroso, discordando de Lula, por ter indicado o advogado-geral da União, Jorge Messias, prerrogativa essa constitucional exclusiva do presidente da República, o presidente do Senado, por vingança ao Planalto, decidiu colocar em votação de um projeto mais para “pauta-bomba”!
Como do já aprovado na Câmara projeto que concede aposentadoria especial de agentes de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE). Que foi aprovado a toque de caixa em plenário por 57 votos a 0 pelos senadores.
E que deve gerar um custo como calculado pelo Ministério da Previdência de R$ 24,72 bilhões, em 10 anos. Que, pelo cálculo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o rombo será de R$ 103 bilhões.
E o Brasil e recursos dos contribuintes que se lixem como, infelizmente, pensam e agem o Planalto e o Congresso...
E não tem perigo de melhorar...