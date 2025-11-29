A mídia e Lula consideram "histórico" o desfecho do julgamento de um ex-presidente da República, três generais de quatro estrelas e um almirante, que receberam penalidades severas e estão presos por trama golpista. O feito seria uma "demonstração de maturidade da nossa democracia".

Cabem méritos às investigações da Polícia Federal, à denúncia da Procurador-Geral e às sentenças dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao longo da existência da República, militares de alta patente envolvidos em atentados ao Estado de Direito foram, quando muito, anistiados pela rebeldia. No caso presente, só Alexandre Ramagem não cumpre pena porque fugiu para Miami.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, cumpre pena de dois anos em regime aberto, por ter feito delações premiadas. Os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e o almirante Almir Garnier foram recolhidos a celas especiais, com direito a refrigerador, ar-condicionado e televisão.