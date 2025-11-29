O vereador Júnior Rodrigues (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Bauru, vai acionar formalmente o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual do Rio Batalha para cobrar uma atuação mais presente e efetiva na recuperação e preservação das áreas de nascente do rio, responsável por parte expressiva do abastecimento público do município.

A iniciativa é resultado da primeira das três audiências públicas convocadas pelo parlamentar para debater a crise hídrica e os desafios da produção, preservação e distribuição de água em Bauru. O Conselho Gestor é a instância responsável pela administração da unidade de conservação e tem influência direta sobre terras que integram áreas de nascente do rio, mas que estão fora do território bauruense - cerca de 90% das 81 propriedades mapeadas.

De acordo com informações apresentadas pelo Fórum Pró-Batalha durante a audiência, a presidência do Conselho Gestor da APA está sediada em Botucatu e, atualmente, não mantém uma articulação efetiva com os municípios diretamente impactados pelo manancial, como Bauru, Agudos e Piratininga - em trechos do rio antes da lagoa de captação - e Avaí, depois da área de reservação.