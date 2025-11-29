Inquérito no MP 1

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos prestado pela Associação Comunidade em Ação Êxodo (Acaê), entidade social conveniada à Prefeitura de Bauru. A decisão foi tomada após análises técnicas, visitas de fiscalização e denúncias que sugerem problemas na execução dos serviços, desvios de recursos, falta de transparência da entidade, entre outros apontamentos.

Inquérito no MP 2

O MP investiga também falhas de monitoramento por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela supervisão direta das atividades. A reportagem, ampla e com detalhes, está na página 3 desta edição impressa de final de semana do JC e no nosso portal - www.jcnet.com.br

Urgência nos PLs

As últimas três sessões da Câmara Municipal de Bauru neste ano, a partir desta segunda-feira (1/12), prometem ser movimentadas e, possivelmente, tensas. Além dos debates semanais, alguns calorosos, de temas relevantes, os vereadores deverão receber do governo municipal o pedido de urgência na tramitação de vários projetos de lei (PLs) que estão na casa, com destaque para o da Parceria Público-Privada (PPP) do Lixo.