A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, vai publicar no Diário Oficial deste sábado (29) a abertura do chamamento público para o desfile do Carnaval 2026, que será realizado na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. As inscrições das escolas de samba e blocos devem ser feitas deste sábado até o dia 7 de dezembro, de forma online, com o preenchimento do formulário e o envio dos documentos solicitados. O edital, os anexos e os formulários de inscrição ficarão disponíveis no site https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx .

O valor de apoio que será repassado a cada escola de samba que cumprir as exigências é de R$ 102.900,00, contemplando até oito escolas de samba. Já cada bloco que cumprir as exigências receberá R$ 24.150,00, e serão contemplados até quatro blocos. O valor total do edital de chamamento é de até R$ 919.800,00.

Terão direito ao recurso as escolas de samba e blocos que desfilaram e cumpriram as exigências do edital do Carnaval passado. Entidades que vão desfilar pela primeira vez ou que retornarão após não participarem neste ano poderão fazer o credenciamento e desfilar, mas não terão direito a verba.