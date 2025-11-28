A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, vai publicar no Diário Oficial deste sábado (29) a abertura do chamamento público para o desfile do Carnaval 2026, que será realizado na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. As inscrições das escolas de samba e blocos devem ser feitas deste sábado até o dia 7 de dezembro, de forma online, com o preenchimento do formulário e o envio dos documentos solicitados. O edital, os anexos e os formulários de inscrição ficarão disponíveis no site https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx .
O valor de apoio que será repassado a cada escola de samba que cumprir as exigências é de R$ 102.900,00, contemplando até oito escolas de samba. Já cada bloco que cumprir as exigências receberá R$ 24.150,00, e serão contemplados até quatro blocos. O valor total do edital de chamamento é de até R$ 919.800,00.
Terão direito ao recurso as escolas de samba e blocos que desfilaram e cumpriram as exigências do edital do Carnaval passado. Entidades que vão desfilar pela primeira vez ou que retornarão após não participarem neste ano poderão fazer o credenciamento e desfilar, mas não terão direito a verba.
Para participar do chamamento público, os interessados devem estar cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal. As escolas de samba e blocos devem cumprir ainda os critérios mínimos abaixo previstos no edital, durante o desfile.
Escolas de samba
- Tempo para realização do desfile - mínimo de 40 e máximo de 70 minutos
- Quantidade mínima de integrantes - 240
- Comissão de Frente - mínimo de 8 integrantes e coreografia que faça referência ao enredo
- Ala das Baianas - mínimo de 10 integrantes
- Bateria - mínimo de 35 integrantes e com todos os instrumentos básicos
- Harmonia - mínimo de 30 integrantes
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira - mínimo de 1 casal oficial
- Destaques - mínimo de 8 integrantes, sendo 4 em solo e 4 em carro alegórico
- Carros Alegóricos - mínimo de 2 e máximo de 4 unidades
- Samba-Enredo de acordo com o enredo apresentado
- Intérprete de Samba-Enredo - mínimo de 1 integrante
- Rainha de Bateria - mínimo de 1
- Mestre de Bateria - mínimo de 1
- Alas – mínimo de 3 diferentes, com no mínimo 15 integrantes cada
Blocos
- Tempo para realização do desfile - mínimo de 30 e máximo de 50 minutos
- Quantidade mínima de integrantes - 80
- Estandarte do Bloco - mínimo de 1
- Carro alegórico - mínimo de 1
- Samba-Enredo de acordo com o enredo apresentado
- Intérprete de Samba-Enredo - mínimo de 1 integrante
- Bateria - mínimo de 20 integrantes e com todos os instrumentos básicos
- Mestre de bateria - mínimo de 1
- Alas - mínimo de 3 diferentes, com no mínimo 8 integrantes cada
Os responsáveis pelas escolas de samba e blocos que não tiverem condições ou encontrarem dificuldades em realizar a inscrição de maneira digital poderão solicitar orientação da Secretaria de Cultura. A solicitação pode ser feita até no máximo dois dias úteis anteriores à data do encerramento das inscrições, e deve ser formalizada pelo e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou presencialmente, na Secretaria de Cultura, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.