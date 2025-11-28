Lençóis Paulista – O projeto "A Hora do Conto em Todos os Cantos" convida educadores e interessados em práticas de narração oral para participarem da oficina online com o tema “Memória Narrativa – Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”, neste sábado (29), das 9h às 11h. A atividade é gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio das redes sociais do projeto (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9KxA72Vj5s1JTByBfzU-OxKOCJLBeAHUCgcfcjNI3KB7rw/viewform).

“A oficina se inspira naquele tempo das conversas espontâneas nas calçadas, nos quintais, em volta da mesa. Queremos provocar nos educadores um olhar sensível para suas memórias e como isso pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Também podem participar os pais, os avós e todas as pessoas que gostam de uma boa história”, convida Leda Fernandes, idealizadora do projeto.

A oficina integra a programação formativa do projeto que, nesta edição, ofereceu seis oficinas — sendo cinco presenciais, já realizadas, e uma online — todas voltadas à valorização da oralidade como ferramenta de aprendizagem e de conexão afetiva no ambiente escolar.