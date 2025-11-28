Lençóis Paulista – O projeto "A Hora do Conto em Todos os Cantos" convida educadores e interessados em práticas de narração oral para participarem da oficina online com o tema “Memória Narrativa – Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”, neste sábado (29), das 9h às 11h. A atividade é gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio das redes sociais do projeto (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9KxA72Vj5s1JTByBfzU-OxKOCJLBeAHUCgcfcjNI3KB7rw/viewform).
“A oficina se inspira naquele tempo das conversas espontâneas nas calçadas, nos quintais, em volta da mesa. Queremos provocar nos educadores um olhar sensível para suas memórias e como isso pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Também podem participar os pais, os avós e todas as pessoas que gostam de uma boa história”, convida Leda Fernandes, idealizadora do projeto.
A oficina integra a programação formativa do projeto que, nesta edição, ofereceu seis oficinas — sendo cinco presenciais, já realizadas, e uma online — todas voltadas à valorização da oralidade como ferramenta de aprendizagem e de conexão afetiva no ambiente escolar.
Inspirada no clássico "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry — obra homenageada nesta 22ª edição do projeto —, a oficina também propõe reflexões sobre o que é essencial na formação de leitores.
“É um espaço para trocar experiências, improvisar, praticar técnicas leves de oralidade e transformar essas vivências em pontes para a leitura e a escrita. Uma maneira de formar leitores a partir da escuta e da sensibilidade”, reforça Leda.
Projeto A Hora do Conto
Em sua 22ª edição, o projeto "A Hora do Conto em Todos os Cantos" realiza 96 sessões de contação de histórias para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e promove oficinas formativas para professores. O objetivo é incentivar a leitura, formar leitores e fortalecer o vínculo entre educadores e literatura. A realização é do Ministério da Cultura e da atriz Leda Fernandes, com patrocínio das empresas Lwart Soluções Ambientais e Zilor Energia e Alimentos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.